شكرا لقرائتكم اكتساح هلالي لمباريات السد في بطولات آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع الهلال لمواصلة سلسلته الناجحة خلال مبارياته أمام الأندية القطرية حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على السد، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

ويملك الهلال سجلاً مميزاً أمام الأندية القطرية بشكل عام، إذ يتفوق عليها بشكل كبير خلال المواجهات التي بدأت منذ نظام المسابقة بنظامها القديم.

ولعب الهلال أمام الأندية القطرية 33 مرة، حيث فاز في 18 مباراة مقابل 7 خسائر وتعادل في 9 مباريات منذ ابتداء المسابقة بنظامها القديم.

وشهدت المسابقة مواجهات كثيرة بين الهلال والسد الذي مالت الكفة من خلاله لفريق العاصمة السعودية الذي أكد علو كعبه بحسمه للكثير من مبارياتهما، إذ التقيا 12 مرة، وفاز الهلال في 7 مناسبات مقابل 3 تعادلات وخسارتين.

وكانت أول مباراة جمعتهما بنظام البطولة القديم في دوري أبطال آسيا 2000 وفاز الهلال ذهاباً بالدوحة بهدف الكويتي جاسم الهويدي، وكرر فوزه إياباً في الرياض بانتصاره 2-1 سجلها أيضاً جاسم الهويدي.

Advertisements

والتقى الفريقان للمرة الثالثة عام 2002 في كأس الكؤوس الآسيوية، واصل الهلال تفوقه بعد فوزه بهدف نظيف سجّله البرازيلي إدميلسون، وبنظام المسابقة الجديد عام 2003 حقق السد أول انتصار له حينما وقعا في مجموعة واحدة إذ فاز 3-1.

وتوقفت مبارياتهما حتى عام 2010 حينما وقعا بمجموعة واحدة، وفاز الهلال ذهاباً في الدوحة بثلاثية نظيقة سجلها ياسر القحطاني "هدفين" والبرازيلي تياغو نيفيز، وتعادلا سلبيا في مباراة الإياب التي أقيمت في الرياض.

وفي موسم 2014 وقع الفريقان في مجموعة واحدة وحينها تعادلا 2-2 ذهاباً في الدوحة، وفاز الهلال في لقاء الإياب بخماسية نظيفة سجلها ناصر الشمراني "هاتريك" وسلطان الدعيع وياسر القحطاني.

وبنفس النسخة 2014 تواجه الفريقان في الدور ربع النهائي وفاز الهلال ذهاباً بالرياض بهدف سلمان الفرج وتعادلا سلبياً في لقاء العودة.

وآخر لقاءاتهما في نسخة 2015 حينما تواجها بدور المجموعات، وفاز السد ذهاباً بهدف نظيف، ورد الهلال اعتباره بفوزه إياباً 2-1 سجلها يوسف السالم وخالد كعبي.