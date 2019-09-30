شكرا لقرائتكم "ألف تذكرة" من رومارينيو لجماهير اتحاد جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم البرازيلي رومارينيو مهاجم اتحاد جدة ألف تذكرة لجماهير فريقه، وذلك لحضور مباراة التعاون يوم الثلاثاء ضمن كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين. ويستضيف اتحاد جدة نظيره التعاون يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية للمسابقة، نظراً لانشغال الاتحاد بكأس محمد السادس للأندية الأبطال. وخاض رومارينيو 4 مباريات مع الاتحاد في الدوري هذا الموسم، واستطاع تسجيل ذات العدد من الأهداف في شباك الرائد والهلال والشباب.

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