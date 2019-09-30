شكرا لقرائتكم توتنهام يواجه بايرن للعودة إلى المسار الصحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قبل أقل من أربعة أشهر، كان توتنهام الإنجليزي لكرة القدم على بعد 90 دقيقة من التتويج بطلا لأوروبا للمرة الأولى في تاريخه، لكنه فقد فرصة التتويج إثر هزيمته أمام ليفربول بهدفين دون رد في المواجهة الإنجليزية الخالصة التي جمعت الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، انتعشت أمال توتنهام بشكل كبير في أن يمثل الموسم الماضي بداية لسجل من الإنجازات يحققه الفريق الشاب والمتطور، والآن يأمل توتنهام في إثبات أنه لا يزال على الطريق الصحيح عبر المباراة التي يخوضها أمام ضيفه بايرن ميونخ بطل ألمانيا يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالموسم الجديد من دوري الأبطال.

وكانت الشائعات قد حامت حول رغبة عدد من لاعبي توتنهام في الرحيل عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية، ثم حقق الفريق بداية متذبذبة في الموسم الحالي على مستوى المنافسات المحلية في إنجلترا.

وفي بداية مشواره بدوري الأبطال، فرط توتنهام في تقدمه بهدفين أمام أولمبياكوس اليوناني وتعادل معه 2 - 2 في مباراتهما بالجولة الأولى، لتحوم الشائعات حول إمكانية رحيل ماوريسيو بوكيتينو عن منصب المدير الفني للفريق الإنجليزي.

لكن الانتصار المثير الذي حققه توتنهام أمام ساوثهامبتون 2 - 1 مطلع هذا الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم النقص العددي في صفوفه طوال ثلثي زمن المباراة، رفع المعنويات وعزز الثقة من جديد.

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وقال بوكيتينو إن الفريق أظهر الروح الجماعية اللازمة لتحقيق النجاح مجددا خلال هذا الموسم، وأضاف المدرب الأرجنتيني: قبل أشهر قليلة، خضنا نهائي دوري أبطال أوروبا، ولم يكن ذلك بالصدفة، وإنما لأن فريقنا كان يستحق ذلك تماما... ولا يمكن التغير كثيرا خلال هذه الأشهر القليلة.

وقال هاري كين نجم هجوم توتنهام إن الفريق قدم هذا الأداء والإصرار في مواجهة ساوثهامبتون من أجل الدفاع عن شعار النادي.

ومن جانبه، قال بوكيتينو إن الفوز على ساوثهامبتون قد يشكل نقطة تحول في موسم الفريق، وأضاف: إذا كنا بحاجة للإثناء على شيء، فعلينا الإثناء على روح الفريق، إنني فخور وسعيد للغاية بلاعبينا وبفريقنا وكذلك بالعاملين هنا والجماهير. إنه انتصار مهم بالنسبة لنا من أجل استعادة أفضل المشاعر. هذا ما كنا بحاجة إليه. هذا هو أسلوب اللعب المفترض تقديمه وهذه هي قدراتنا، نحن نمضي قدما نحو النجاح.

ولم يلتق توتنهام فريق بايرن ميونخ منذ نحو 37 عاما، وكان الفريق الألماني قد تغلب على توتنهام بنتيجة إجمالية 5 - 2 ضمن منافسات البطولة الملغاة "الكأس الأوروبية لأبطال الكؤوس".

وكان توتنهام قد حصد نقطة واحدة خلال مبارياته الثلاث الأولى بدوري الأبطال في الموسم الماضي، وهو ما يدفع الفريق للتمسك بالأمل وعدم المعاناة من القلق إزاء تعادله مع أولمبياكوس في مباراته الأولى بنسخة هذا الموسم.