اتحاد الكرة يتخذ أولى خطوات تطبيق «تقنية الفيديو» في الملاعب المصرية

الموجز

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطاباً إلى "الفيفا" يطلب فيه إرسال مندوب لشرح تفاصيل تطبيق تقنية الفيديو في البطولات المصرية.

وأكد الاتحاد المصري المؤقت، برئاسة عمرو الجنايني، على البدء في إجراءات تطبيق تقنية الفيديو في الملاعب المصرية، مشيراً إلى أن تم الاستقرار على استئجار الأجهزة الخاصة بالتقنية.

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ويرفض اتحاد الكرة شراء الأجهزة خشية تطورها أو صدور أجهزة أحدث، وهو ما يضطره لشرائها مرة أخرى.

والشهر الماضي، صرح عمرو الجنايني أن تقنية الفيديو سوف يتم تطبيقها في الدوري المحلي ولكنها تتطلب بعض الوقت فقط ما بين 3 أو 4 شهور.

وأشار الجنايني خلال مؤتمر صحفي إلى أنه قد يتم تطبيق تقنية الفيديو في الدور الثاني للدوري المصري.