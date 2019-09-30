شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر بطلة الإسكواش تحتفل بعيد ميلادها الـ22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الرابعة عالميًا لسيدات الاسكواش بعيد ميلادها رقم 22، حيث ولدت نوران في 30 سبتمبر 1997، و بدأت ممارسة رياضة الإسكواش من عمر "التسع" سنوات.

شاركت نوران فى أولى بطولاتها في الإسكواش وهي لم تتجاوز "13" عامًا، فشاركت في البطولة الأفريقية للفردي والفرق، وبطولة هولندا الدولية، وفازت بالمركز الثاني في بطولة إنجلترا المفتوحة تحت 13 عامًا في 2010.

وخلال مسيرتها توجت نوران جوهر ببطولة "هونج كونج" الدولية المفتوحة للإسكواش لعام"2016 للسيدات" لتكون بذلك أول مصرية تحقق هذا اللقب، وذلك بعد تغلبها على لاعبة المنتخب الأمريكي، "آماندا صبحي"، في المباراة النهائية بنتيجة 3/1.

كما توجت ببطولة العالم في الإسكواش للناشئات تحت 19 سنة مرتين متتاليتين، دون أن تخسر مباراة واحدة في البطولة بأكملها، ومؤخرًا حصلت البطلة المصرية على لقب بطولة بريطانيا المفتوحة التي تعد أقدم وأعرق بطولات الإسكواش، واستحقت نوران لقب أفضل موهبة صاعدة والتي منحها لها الاتحاد الدولي بعد موسم مميز خاضته ووصولها إلى أكثر من مباراة نهائية كان أبرزها نهائي بطولة الجونة الدولية وخسرت أمام رنيم الوليلي المصنفة الأولى بعد تعرضها للإصابة خلال المباراة.

نوران بطلة وادي دجلة

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نوران تتسلم جائزة أفضل موهبة



نوران جوهر



نوران في القفص الزجاجي



نوران في بطولة بلاك بول



نوران مع منتخب الاسكواش



نوران وكأس بطولة بريطانيا