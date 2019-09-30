زكريا السيد رئيسًا لنادى إنبى بعد بلوغ علاء خشب سن المعاش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة إنبى، اعتماد تكليف زكريا السيد نائب رئيس النادى البترولى قائمًا بعمل رئيس النادى نظرًا لبلوغ المهندس علاء خشب رئيس النادى، سن المعاش. وأوضح مجلس إدارة إنبى بشكل رسمى أن تكليف زكريا السيد بالقيام بأعمال الرئيس النادى البترولى لحين إجراء انتخابات تكميلية أو استكمال مدة المجلس طبقاً للائحة. Advertisements يذكر أن فريق إنبى قد بدأ هذا الموسم بخسارة من بيراميدز برباعية نظيفة فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز ثم نجح الفريق البترولى فى التعادل مع طلائع الجيش، بهدف لمثله، فى الجولة الثانية من منافسات البطولة ويستعد الفريق البترولى حاليًا لمواجهة سموحة فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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