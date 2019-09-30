شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة تعلن شروط وضوابط مشروع الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة مجموعة من الشروط والضوابط الخاصة بمشروع الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب، وهو عبارة عن مشروع أطلقته الوزارة لاستغلال كافة المساحات غير المستغلة بمراكز الشباب عن طريق طرحها للاستثمار بنظام حق الانتفاع، وكذلك إنشاء وتوفير خدمات جديدة وتنمية موارد ذاتية للمركز وهذا دون تكلفة على الدولة أو الوزارة أو مركز الشباب .

وذكرت الوزارة فى الشروط الخاصة أنه يمكن الاشتراك فى المشروع، بوجود مساحة غير مستغلة للإنشاء ويتم اختيار مشروع مناسب لا يؤثر على النشاط الأساسى للمركز سواء ملعب أو حمام سباحة أو قاعة .

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ويشترط موافقة من مجلس الإدارة على المشروع فى محضر اجتماعاته بعد تحديد المشروع بدقة، ثم مخاطبة مديرية الشباب والرياضة التابع لها أو مخاطبة الوزارة مباشرة من المركز للوزارة، فتقوم الوزارة بأخذ الموافقات اللازمة على الطرح خلال أسبوعين أو أقل .

ويقوم المركز بالتعاون مع المديرية بإعداد كراسة الشروط ومواصفات المشروع واعتمادها من لجنة الاستثمار بالمديرية وطرحها للبيع وعمل إعلان مزايدة فى جريدة رسمية.

يذكر أنه تم أخذ الموافقة على أكثر من 800 مشروع وتم تنفيذ أكثر من 100مشروع بتكلفة استثمارية تقترب من 800 مليون جنيه وجارى افتتاح أول 20مشروعا تم تشغيلها بالفعل.