شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين حسام البدرى وشوقى غريب قبل إعلان قائمة ودية بتسونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطني، جلسة تنسيقية مع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى قبل إعلان قائمة الفراعنة للمباراة الودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل.

ويخوض المنتخب الأولمبى معسكرًا مغلقًا فى نفس موعد معسكر المنتخب الأول فى الفترة من 7 حتى 15 أكتوبر ويتخلله مباراتان وديتان أمام منتخبين أفريقيين لم يتحددا حتى الآن فى القاهرة، حيث يستعد المنتخب الأولمبى لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

ويوجد أكثر من لاعب مشترك بين المنتخبين الأول والأولمبى مثل رمضان صبحى وصلاح محسن ومصطفى محمد وناصر ماهر وغيرهم، لذا من المقرر أن تحسم الجلسة موقف هؤلاء اللاعبين قبل المعسكر المقبل للمنتخبين.

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ويخوض منتخب مصر الأول مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل، فى أول اختبار للمنتخب مع حسام البدرى، ولم يتحدد حتى الآن ملعب المباراة، وإن كان إقامتها فى الإسكندرية هو الأقرب.

ويضم الجهاز الفنى الجديد للمنتخب الوطنى كلاً من حسام البدرى مديرًا فنيًا، ومحمد بركات مديرًا للمنتخب ، وطارق مصطفى وأحمد أيوب "مدرب عام"، وسيد معوض مدربًا مساعدًا، وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، وأنيس الشعلانى معدًا بدنيًا.

كان الاتحاد المصرى لكرة القدم أعلن استدعاء خمسة محترفين فى الخارج لمعسكر المنتخب الوطنى الأول الذى سيبدأ 7 أكتوبر المقبل وذلك بالتنسيق مع حسام البدرى المدير الفنى للفريق وهم: محمد صلاح، محمود حسن (تريزيجيه)، أحمد حسن (كوكا)، محمد النني، أحمد حجازي.