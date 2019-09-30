سوبر كورة.. الكاف يتهم أحد موظفيه بإشعال أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتعقد لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مساء اليوم، اجتماعاً طارئاً لمناقشة أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالى فى "إياب" دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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