شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجتمع برئيس شركة بريزنتيشن للتنسيق لقرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم ظهر اليوم اجتماع بين وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ومنتصر النبرواي رئيس شركة بريزنتيشن تم خلاله استعراض التجهيزات الأخيرة من قبل بريزنتيشن بصفتها المنطمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، والتحضيرات الأخيرة الخاصة بقرعة البطولة التى ستقام فى الإسكندرية فى تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء المقبل.

وتطرق وزير الرياضة مع منتصر النبرواي عن الاستعدادات الخاصة بالقرعة واستقبال الضيوف وأثنى الوزير على الخطة الموضوعة من قبل شركة بريزنتيشن فى حضور مسئولي اتحاد الكرة متمثلة فى وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وحسام الزناتي مدير المسابقات باتحاد الكرة.

وأكد منتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن خلال الجلسة التى جمعته بوزير الشباب والرياضة أن الشركة على استعداد لتقديم حفل مبهر كما هي العادة فى البطولات الكبرى مثل بطولة أمم أفريقيا التى استضافتها مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، والتأكيد على مواصلة إبهار أفريقيا بتقديم بطولات تليق بدولة ورياضة مصر والتجهيز من الآن لاستضافة المنتخبات السبعة المشاركة فى البطولة بالإضافة لمصر لتوفير جميع متطلباتهم من فنادق وملاعب .