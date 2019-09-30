شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب فيفا لإرسال مندوب لشرح تقنية الفيديو للحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطاباً رسميا للاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" لإرسال مندوب يشرح تفاصيل تطبيق تقنية الفيديو.

وجددت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة مخاطبتها للفيفا للبدء فى إجراءات تطبيق التقنية، بعدما استقر مسئولو الجبلاية على استئجار الأجهزة الخاصة بالتقنية، ويرفض اتحاد الكرة شراء الأجهزة خشية تطورها أو صدور أجهزة أحدث مما يضطره لشراءها مرة أخرى.

وتلقى اتحاد الكرة مؤخرا إخطارا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يتضمن بعض الإجراءات الجديدة لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى الجديد، واشترط الاتحاد الدولى اجتماع اتحاد الكرة مع شركتين مختلفتين لتطبيق التقنية ويقدم العرضين إلى مجلس الاتحاد الدولى لكرة القدم IFAB ، على أن يختار الأخير العرض الأنسب ويقوم اتحاد الكرة بالتعاقد مع الشركة التى يختارها المجلس.

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كما اشترط الاتحاد الدولى حضور 40 حكما مصريا لدورات تدريبية لتطبيق تقنية الفيديو وحضور هذه الدورات بعدد ساعات معين على مدار شهر ونصف على التوالى.

ويرغب اتحاد الكرة فى تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى بالدورى الجديد لموسم 2019 - 2020 ، لتكون مصر أول دولة أفريقية تطبق هذه الخاصية إلى جانب المساعدة فى إنهاء أخطاء الحكام.

ويترأس جمال الغندور الحكم الدولي السابق رئاسة لجنة الحكم بعد اختياره من قبل اللجنة الخماسية التى تدير الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى ونائبه جمال محمد على وعضوية كل من أحمد عبدالله ومحمد فضل وسحر عبد الحق.