نشرة أخبار سوبر كورة.. الأهلى يتقدم والزمالك يتراجع فى التصنيف العالمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.
بالأسماء.. 40 لاعبا بالقائمة المبدئية للمنتخب فى عهد حسام البدرى
انتهت مباريات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لتحسم أسماء الفرق المتأهلة لدور المجموعات، ويتم تحديد نظام القرعة الخاصة بدور المجموعات لدوري الأبطال الأفريقي.
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