شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. الأهلى يتقدم والزمالك يتراجع فى التصنيف العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.

بالأسماء.. 40 لاعبا بالقائمة المبدئية للمنتخب فى عهد حسام البدرى

حدد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، 40 لاعبا محليا كقوام مبدئى للفراعنة خلال الفترة المقبلة، على أن يختار الجهاز الأفضل والأجهز من بينهم قبل كل معسكر. Advertisements

أكد نادي ميلان الذي يمر بأزمة، أن مستقبل المدرب ماركو جيامباولو في أمان، رغم الهزيمة 1-3 على أرضه أمام فيورنتينا، وهي الخسارة الرابعة في أول 6 مباريات بالدوري الإيطالي، لكن وسائل إعلام محلية لم تتوقف عن التكهن بشأن خليفته المحتمل.

انتهت مباريات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لتحسم أسماء الفرق المتأهلة لدور المجموعات، ويتم تحديد نظام القرعة الخاصة بدور المجموعات لدوري الأبطال الأفريقي.

كشف مصدر باتحاد الكرة، تفاصيل الخطاب الذى تم إرساله إلى الإتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" منذ قليل، ردا على أزمة نقل مباراة الزمالك وجينراسيون بطل السنغال إلى برج العرب بدلا من بتروسبورت بالقاهرة.