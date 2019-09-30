الارشيف / اخبار الرياضه

نشرة أخبار سوبر كورة.. الأهلى يتقدم والزمالك يتراجع فى التصنيف العالمى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. الأهلى يتقدم والزمالك يتراجع فى التصنيف العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى المصرية والعالمية.

بالأسماء.. 40 لاعبا بالقائمة المبدئية للمنتخب فى عهد حسام البدرى

 

حدد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، 40 لاعبا محليا كقوام مبدئى للفراعنة خلال الفترة المقبلة، على أن يختار الجهاز الأفضل والأجهز من بينهم قبل كل معسكر.

 

Advertisements
أكد نادي ميلان الذي يمر بأزمة، أن مستقبل المدرب ماركو جيامباولو في أمان، رغم الهزيمة 1-3 على أرضه أمام فيورنتينا، وهي الخسارة الرابعة في أول 6 مباريات بالدوري الإيطالي، لكن وسائل إعلام محلية لم تتوقف عن التكهن بشأن خليفته المحتمل.

 

انتهت مباريات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لتحسم أسماء الفرق المتأهلة لدور المجموعات، ويتم تحديد نظام القرعة الخاصة بدور المجموعات لدوري الأبطال الأفريقي.

كشف مصدر باتحاد الكرة، تفاصيل الخطاب الذى تم إرساله إلى الإتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" منذ قليل، ردا على أزمة نقل مباراة الزمالك وجينراسيون بطل السنغال إلى برج العرب بدلا من بتروسبورت بالقاهرة.

 

يصل جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لناديا ومانشستر يونايتد الانجليزيين إلى مدينة "جدة" ، لإلقاء محاضرة في معهد إعداد القادة في مدينة "جدة"، بمشاركة المدربين السعوديين والمهتمين بالجانب الفني في كرة القدم.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نشرة أخبار سوبر كورة.. الأهلى يتقدم والزمالك يتراجع فى التصنيف العالمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا