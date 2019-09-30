سوبر كورة.. ملخص أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون من طقطق لسلام عليكم× 10صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باتت أزمة مباراة الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالى حديث القارة السمراء، نظرا لما تبعها من خطابات متبدالة بين اتحاد الكرة المصرى ونادى الزمالك، إبان غياب الفريق السنغالى عن المباراة المقامة مساء أمس فى استاد برج العرب.
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