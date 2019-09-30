سوبر كورة.. ملخص أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون من طقطق لسلام عليكم× 10صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باتت أزمة مباراة الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالى حديث القارة السمراء، نظرا لما تبعها من خطابات متبدالة بين اتحاد الكرة المصرى ونادى الزمالك، إبان غياب الفريق السنغالى عن المباراة المقامة مساء أمس فى استاد برج العرب.

ورفض مسئولو الزمالك الاقتراحات التى قدمها بعض مسئولى الاتحاد الأفريقي "الكاف" فى أزمة مباراة جينيراسيون السنغالى حول امكانية إعادة المباراة كحل يرضى جميع الأطراف .

"سوبر كورة" يستعرض "أصل الحكاية" وآخر تطوراتها فى صور.

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