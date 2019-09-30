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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام كلوب بروج في دوري الأبطال

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استقر زين الدين ديدان على تشكيل ريال مدريد لمواجهة كلوب بروج في مباراة من العيار الثقيل على ملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الاسبانية بالجولة الثانية في دور المجموعات بدوري ابطال أوروبا.

واستعاد ريال مدريد الثنائي مارسيلو وإيسكو حيث عانى النجم البرازيلي من إصابه بالعمود الفقري قبل أسبوعين، وغاب على أثرها في اخر 3 مباريات في

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد أمام كلوب بروج كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

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خط الدفاع: داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، مارسيلو

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، إيدين هازارد.

ويحتل ريال مدريد المركز الأخير دون نقاط فيما يتصدر باريس المركز الأول برصيد 3 نقاط ثم كلوب بروج وجالاطا سراي بنقطة لكل فريق.

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