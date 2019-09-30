شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عاجل بين رئيس برشلونة وبيكيه بعد أزمة تصريحاته الأخيرة والان مع التفاصيل

قرر جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، الاجتماع بالمدافع الإسباني جيرارد بيكيه نجم الفريق، من أجل مناقشة تصريحاته الأخيرة، التي أطلقها عقب الفوز على خيتافي بهدفين دون رد .

وأوضحت صحيفة موندوديبورتيفو الإسبانية، أنه سيجتمع بارتوميو رئيس برشلونة وجيرارد بيكيه القائد الثالث للفريق، لمناقشة تصريحات الأخير، بعد الفوز الذي حققه البرسا ضد خيتافي بهدفين دون رد، في الجولة السابعة من الليجا .

تصريحات بيكيه تعيد هجوم الصحفيين على فالفيردي

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وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن تصريحات بيكيه، شجعت العديد من الصحفيين لكتابة مقالات تهاجم الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني إرنستو فالفيردي، وذلك بعدما أشار نجم الفريق إلى تعرض اللاعبين إلى زيادة في الحصص التدريبية داخل النادي، وهو ما قد يكون أحد أسباب تعرض العديد من نجوم الفريق للإصابة خلال الموسم الجديد .

ويبحث الجانبان في الوقت الحالي، تهدئة الأمور وعدم اطلاق تصريحات تشجع أقلام الصحفيين على مهاجمه الفريق أو جهازه الفني، من أجل توفير مناخ هادئ للتركيز على المباريات المقبلة .

برشلونة يتفوق على خيتافي بثنائية ويبدأ رحلة تعديل المسار

وكان فريق برشلونة قد تمكن من تحقيق الفوز الأول له خارج الديار خلال الموسم الحالي، على حساب مضيفه خيتافي، بهدفين دون رد، حملا توقيع كلًا من لويس سواريز و جونيور فيربو.