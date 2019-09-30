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الإثنين 30 سبتمبر 2019
جوارديزلا
كتب
أنس عبد الغني
أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بلاعبه الجزائري رياض محرز، قبل مواجهة دينامو زغرب.
ويستعد المان بلو لمواجهة دينامو زغرب الكرواتي غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وقال جوارديولا، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "محرز لاعب مهم للغاية، لقد كان حاسمًا، إلتزامه على المستوى الدفاعي أفضل من الموسم الماضي، وهجوميا عندما تصله الكرة يكون لديك الإحساس بأنه سيصنع شيء ما".
وواصل: "أتمنى أن يحافظ على هذا المستوى لفترة طويلة".
كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا يشيد بمحرز: أتمنى أن يحافظ على هذا المستوى لفترة طويلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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