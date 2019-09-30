جوارديولا يشيد بمحرز: أتمنى أن يحافظ على هذا المستوى لفترة طويلة

الإثنين 30 سبتمبر 2019

جوارديزلا

كتب أنس عبد الغني

أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بلاعبه الجزائري رياض محرز، قبل مواجهة دينامو زغرب.



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ويستعد المان بلو لمواجهة دينامو زغرب الكرواتي غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "محرز لاعب مهم للغاية، لقد كان حاسمًا، إلتزامه على المستوى الدفاعي أفضل من الموسم الماضي، وهجوميا عندما تصله الكرة يكون لديك الإحساس بأنه سيصنع شيء ما".

وواصل: "أتمنى أن يحافظ على هذا المستوى لفترة طويلة".