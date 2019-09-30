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شكرا لقرائتكم محمد الشناوي جاهز لقيادة الأهلي ضد الانتاج الحربي وعودة المسمار الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الانتاج الحربيتأكدت جاهزية محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، المقرر اقامتها على ستاد السلام في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وتعافي حارس الاهلي الأول من الإصابة التي تعرض لها خلال عمليه الإحماء قبل مواجهة كانو سبورت والتي فاز بها الفريق الأحمر بأربعة أهداف نظيفة، ليتاهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وجاءت الإصابة بعد تسديد الشناوي للارض بدلا من الكرة مما تسبب له في إلتواء بالكاحل ،ولكنه تعافى منه نهائيا وبات جاهزا للمشاركة أمام الإنتاج الحربي بعد غدا الأربعاء.
الأهلي ضد الانتاج الحربيوفى ذات السياق بات محمد محمود صانع ألعاب الفريق ضمن حسابات فايلر من أجل المشاركة في تشكيل الأهلي الفترة المقبلة، وعاد محمد محمود للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية منذ أيام ونجح في الحصول على إشادة فايلر، وطلب الأخير من اللاعب مواصلة الاجتهاد في التدريبات من أجل العودة للمشاركة بشكل أساسي.
وتعرض محمد محمود لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال أول مشاركة له مع النادي الأهلي بعد التعاقد الموسم الماضي.
موعدة مباراة الأهلي والانتاج الحربي والقنوات الناقلةوتقام مباراة الأهلي والانتاج الحربي فى الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل، الموافق 2 أكتوبر 2019 باستاد السلام بالقاهرة فى ثاني مباريات المارد الأحمر فى مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، ويذاع اللقاء عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت .
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