شكرا لقرائتكم محمد الشناوي جاهز لقيادة الأهلي ضد الانتاج الحربي وعودة المسمار الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الانتاج الحربي تأكدت جاهزية محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، المقرر اقامتها على ستاد السلام في الجولة الثانية من مسابقة تأكدت جاهزية محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، المقرر اقامتها على ستاد السلام في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعافي حارس الاهلي الأول من الإصابة التي تعرض لها خلال عمليه الإحماء قبل مواجهة كانو سبورت والتي فاز بها الفريق الأحمر بأربعة أهداف نظيفة، ليتاهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وجاءت الإصابة بعد تسديد الشناوي للارض بدلا من الكرة مما تسبب له في إلتواء بالكاحل ،ولكنه تعافى منه نهائيا وبات جاهزا للمشاركة أمام الإنتاج الحربي بعد غدا الأربعاء. الأهلي ضد الانتاج الحربي وفى ذات السياق بات محمد محمود صانع ألعاب الفريق ضمن حسابات فايلر من أجل المشاركة في تشكيل الأهلي الفترة المقبلة، وعاد محمد محمود للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية منذ أيام ونجح في الحصول على إشادة فايلر، وطلب الأخير من اللاعب مواصلة الاجتهاد في التدريبات من أجل العودة للمشاركة بشكل أساسي.