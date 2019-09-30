شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يجتمع برئيس شركة بريزنتيشن للتنسيق لحفل قرعة أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أقيم ظهر اليوم إجتماع بين وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي و الأستاذ منتصر النبرواي رئيس شركة بريزنتيشن تم خلاله إستعراض التجهيزات الأخيرة من قبل بريزنتيشن بصفتها المنطمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات ، والتحضيرات الأخيرة الخاصة بقرعة البطولة التى ستقام فى الإسكندرية فى تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء المقبل.
وتطرق وزير الرياضة مع الأستاذ منتصر النبرواي عن الإستعدادت الخاصة بالقرعة و إستقبال الضيوف و أثني الوزير على الخطة الموضوعة من قبل شركة بريزنتيشن فى حضور مسئولو اتحاد الكرة متمثلة فى وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة و محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة و حسام الزناتي مدير المسابقات باتحاد الكرة.
أكد منتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن خلال الجلسة التى جمعته بوزير الشباب و الرياضة استعدادات الشركة على تقديم حفل مبهر كما هو العادة فى البطولات الكبرى وتقديم بطولة أمم أفريقيا على غرار بطولة الأمم التى استضافتها مصر فى يونيو و يوليو الماضيين ، والتأكيد على مواصلة إبهار أفريقيا بتقديم بطولات تليق بدولة ورياضة مصر والتجهيز من الآن لإستضافة المنتخبات السبعة المشاركة فى البطولة بالإضافة لمصر لتوفير جميع متطلباتهم من فنادق و ملاعب .
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