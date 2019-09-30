شكرا لقرائتكم تشكيل لجنة لتطوير الكرة النسائية بخبراء أوروبيين وفترات معايشة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شكلت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية، لجنة لتطوير اللعبة برئاسة عبد اللطيف إمام مدرب اللعبة السابق. وتستقدم اللجنة خبراء من أوروبا فى الكرة النسائية لنقل خبراتهم للمدربين في مصر بجانب توفير فترات معايشة للمدربين في اسبانيا وانجلترا وفرنسا وايطاليا، بهدف الإرتقاء بالكرة النسائية فى مصر. وعين اتحاد الكرة مؤخرا الجهاز الفنى لمنتخب الكرة النسائية، بقيادة حسين عبد اللطيف مديرا فنيا ومصطفى منير مدربا عاما وفايزة حيدر ومحمد محسن مدربين واحمد كمال مديرا للفريق ودكتور وليد منظور طبيبا ورحاب طه مديرا إداريا وميرت سعد اداريا ودكتورة هبة الله فتحي أخصائية علاج طبيعي وباسم خيرت مدرب حراس مرمى بالإضافة إلى د. هناء فاروق أخصائية تعذية لجميع المنتخبات. وأسفرت القرعة التى أجريت اليوم بمقر اتحاد الكرة عن مباريات الاسبوع الاول لدورى الكرة النسائية كالتالى: Advertisements الأميرية مع كفر سعد الاعلاميين مع وادى دجلة صيد المحلة مع المصرى القاهرى الطيران مع المؤسسة العمالية المجموعات العلمية مع المعادى واليخت الترام مع م ش بشتيل

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