شكرا لقرائتكم تشكيل لجنة لتطوير الكرة النسائية بخبراء أوروبيين وفترات معايشة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأسفرت القرعة التى أجريت اليوم بمقر اتحاد الكرة عن مباريات الاسبوع الاول لدورى الكرة النسائية كالتالى:
الأميرية مع كفر سعد
الاعلاميين مع وادى دجلة
صيد المحلة مع المصرى القاهرى
الطيران مع المؤسسة العمالية
المجموعات العلمية مع المعادى واليخت
الترام مع م ش بشتيل
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