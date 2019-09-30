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شكرا لقرائتكم لن ننساك.. الأهلي يُحي ذكري رحيل صفوت عبد الحليم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحقق 9 بطولات على مدار 10 سنوات بالقلعة الحمراء منها 7 دورى و2 كأس، حصل المايسترو الصغير كما لقبته الجماهير على لقب أفضل لاعب فى مصر مرتين، الأولى 1972 والثانية 1978 طوال مسيرته فى الملاعب لم يحصل سوى على إنذار واحد أمام الاتحاد السكندرى بعد اعتراضه على احتساب هدف للخصم من لمسة يد لاعب الفريق السكندرى، وبعد حصوله على الإنذار منحه عزت أبو الروس، مدير الكرة بالفريق الأحمر وقتها، مكافأة خاصة قدرها 50 جنيها، لأنه أدى مباراة رائعة وتفوق على نفسه خلالها.
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