شكرا لقرائتكم لن ننساك.. الأهلي يُحي ذكري رحيل صفوت عبد الحليم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر حسابها على تويتر على احياء ذكرى رحيل صفوت عبد الحليم نجم الأهلى السابق فى فترة السبعينات والذي توفى العام الماضي عن عمر يناهز الـ67 عاماً بعد حريق فى منزله لتفقد الكرة المصرية أحد أبرز نجومها على مدار تاريخها.

ويعتبر صفوت عبد الحليم رمز النادى الأهلى فترة السبعينيات والثمانينات، حيث بدأت مسرته فى القلعة الحمراء، ولد صفوت عبد الحليم عام 1951 بمنطقة الشرابية، وبدأ ممارسة الكرة فى ناشئى النادى الأهلى، وكان عمره 11 عاما، وتدرج فى صفوف الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول فى الـ17 من عمره.





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وحقق 9 بطولات على مدار 10 سنوات بالقلعة الحمراء منها 7 دورى و2 كأس، حصل المايسترو الصغير كما لقبته الجماهير على لقب أفضل لاعب فى مصر مرتين، الأولى 1972 والثانية 1978 طوال مسيرته فى الملاعب لم يحصل سوى على إنذار واحد أمام الاتحاد السكندرى بعد اعتراضه على احتساب هدف للخصم من لمسة يد لاعب الفريق السكندرى، وبعد حصوله على الإنذار منحه عزت أبو الروس، مدير الكرة بالفريق الأحمر وقتها، مكافأة خاصة قدرها 50 جنيها، لأنه أدى مباراة رائعة وتفوق على نفسه خلالها.