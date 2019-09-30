الخليج 365 يكشف تفاصيل مكالمة جهاز المنتخب مع كهربا...

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شدد على أنه طالب كهربا بالالتزام داخل وخارج الملعب، ليكون له دور مع المنتخب ، مشيرا إلى أنهم ينتظرون تألق كهربا من أجل استدعائه مجددا لصفوف المنتخب.
وتابع مدرب عام منتخب مصر، أنه سيشاهد مباراة افيس في الدوري البرتغالي يوم السبت المقبل لمتابعة أداء كهربا مع فريقه وتقييمه قبل استدعائه للمنتخب.
وكان ظهر تطور جديد فى ملف كهربا وهو دخول بيراميدز على خط التفاوض مع الجناح الدولي ،وتم التأكيد للاعب أنه سيحصل على كل طلباته المادية، ولكن بيراميدز يشترط أيضاً انهاء أزمة اللاعب مع الزمالك لعدم رغبة النادي فى دخول بأى أزمة مع الزمالك ، ووضع كهربا شرط جزائي ضعيف فى عقده، ليتثنى له الانتقال لأى نادي بحرية بعد انتهاء مشكلته مع الزمالك، والتي وصلت للمحكمة الرياضية الدولية.
وغازل كهربا جمهور الأهلى قائلاً: جمهور الأهلى على رأسي وبحبهم، لم ألعب معهم ولا سجلت أهداف معهم، ولكن بشكرهم على الدعم، وأنهم واقفين فى ضهرى والخير جاي"، وشبه كهربا جمهور الأهلى بـ"عضلاته" خاصة بعد دعمه والوقوف بجانبه فى أزمته الأخيرة مع مشجع زملكاوى على موقع "فيس بوك".
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