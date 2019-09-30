شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف تفاصيل مكالمة جهاز المنتخب مع كهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل طارق مصطفى مدرب عام منتخب مصر مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو افيس البرتغالي وطالبه بضرورة بذل الجهد والاجتهاد مع فريقه حتى يكون له دور مع الفراعنة في الفترة القادمة.

قال طارق مصطفى إنه أبلغ كهربا بأنه من العناصر الأساسية في المنتخب وعليه الاجتهاد مع فريقه ليستعيد مكانه في صفوف الفريق القومي.

شدد على أنه طالب كهربا بالالتزام داخل وخارج الملعب، ليكون له دور مع المنتخب ، مشيرا إلى أنهم ينتظرون تألق كهربا من أجل استدعائه مجددا لصفوف المنتخب.

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وتابع مدرب عام منتخب مصر، أنه سيشاهد مباراة افيس في الدوري البرتغالي يوم السبت المقبل لمتابعة أداء كهربا مع فريقه وتقييمه قبل استدعائه للمنتخب.