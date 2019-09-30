شكرا لقرائتكم يد الزمالك تبدأ رحلة الحفاظ على اللقب الأفريقي الثالث... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكد السبكى سفر البعثة إلى الرأس الأخضر فجر الأربعاء ، إستعدادا لإنطلاق المسابقة .
ويطمع يد الزمالك فى الفوز ببطولة افريقيا ابطال الدورى ليتأهل للعب السوبر الأفريقى فى شهر ابريل المقبل أمام النجم الساحلى التونسى والفائز منهما يتأهل لكأس العالم للاندية 2020 .
وأوقعت قرعة بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد المقرر إقامتها شهر أكتوبر المقبل عن وقوع نادى الزمالك فى المجموعة الثانية التى تضم أندية كلا من وداد سمارة المغربى و فاب الكاميرونى و ايتوال الكونغولي و اسبورتيفو برايا من الرأس الأخضر.
فيما وقع سبورتنج السكندرى فى المجموعة الأولى التى تضم كلا من إنتر كلوب الأنجولى و جى اس كى الكونغولي و رد ستار الإيفواري واتليتكو دى مانديلو من الرأس الأخضر.
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