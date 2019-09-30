يد الزمالك تبدأ رحلة الحفاظ على اللقب الأفريقي الثالث...

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جدة - عمرو شويل وستضم القائمة كلا من ، أحمد الأحمر- محمد رمضان (هتلر)- محمد علي- محمود خليل (فلفل)- هشام السبكي- كريم أيمن- أحمد مؤمن (دودو)- يحيي الدرع- علي هشام- مصطفي خليل- أكرم يسرى- محمد عبدالرحمن (بودى)- حازم ممدوح- حسن قداح- احمد حسام- محمد علاء (لوكا)- مصطفي دونجل- وسام نوار- هشام شديد. وأكد السبكى سفر البعثة إلى الرأس الأخضر فجر الأربعاء ، إستعدادا لإنطلاق المسابقة . ويسعي الزمالك إلى الاحتفاظ باللقب للمرة الثالثة على التوالى بعد تحقيق لقبى 2017 و2018 ليحتفظ بكأس البطولة للمرة الثالثة هذا الموسم. Advertisements ويطمع يد الزمالك فى الفوز ببطولة افريقيا ابطال الدورى ليتأهل للعب السوبر الأفريقى فى شهر ابريل المقبل أمام النجم الساحلى التونسى والفائز منهما يتأهل لكأس العالم للاندية 2020 . وأوقعت قرعة بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد المقرر إقامتها شهر أكتوبر المقبل عن وقوع نادى الزمالك فى المجموعة الثانية التى تضم أندية كلا من وداد سمارة المغربى و فاب الكاميرونى و ايتوال الكونغولي و اسبورتيفو برايا من الرأس الأخضر. فيما وقع سبورتنج السكندرى فى المجموعة الأولى التى تضم كلا من إنتر كلوب الأنجولى و جى اس كى الكونغولي و رد ستار الإيفواري واتليتكو دى مانديلو من الرأس الأخضر.

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