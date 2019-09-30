شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف "مفاجأة" صدفة السحاب فى أزمة الزمالك وجينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازالت أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى قائمة فى ظل انتظار الناديين، قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن مصير مباراة العودة بينهما فى دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا بعد الأحداث الذى شهدها الأسبوع الجارى حيث رفض الفريق السنغالى، الموافقة على تغيير موعد اللقاء ومكان إقامته لتندلع أزمة بين الناديين.

وتوجه جينيراسيون فوت، يوم السبت الماضى، إلى ستاد بتروسبورت، لخوض اللقاء وفقا للموعد الذى تم تحديد قبل قدومهم إلى القاهرة، ولم يذهب الزمالك خاصة إن الأبيض لديه خطاباً رسمياً من الاتحاد الإفريقى بنقل المباراة من بتروسبورت إلى برج العرب وتأجيلها لمدة 24 ساعة حيث يتم إقامته أمس الأحد بدلا من السبت الماضى وذهب الزمالك والحكام ومراقب المباراة التشادى صالح قدرى إلى ستاد برج العرب بالأمس فى الموعد الجديد للمواجهة ولم يحضر فريق جينيراسيون ليطلق الحكم المالى محمدوا كيتا صافرته معلنا انسحاب جينيراسيون من المباراة مع إرسال الحكم والمراقب تقريراً إلى الكاف بشأن الأحداث.

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وتقدم جينيراسيون فوت، بشكوى إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بأن مراقب المباراة صالح قدرى تجاهلهم ولم يحضر لمقابلتهم ورؤية مشاكلهم بعد الوصول للقاهرة وتوجه مباشرة إلى برج العرب وهو ما يراه مسؤولى جينيراسيون مُخالف للوائح بأن المراقب من المفترض أن يتواجد مع الفريق الضيف أولاً، لذلك التزموا بالبرنامج الموضوع للفريق بإقامة المباراة يوم 28 سبتمبر فى ملعب بتروسبورت.

وبعد شكوى جينيراسيون بتجاهل مراقب لقاء الزمالك لهم سيكون أول لقاء بينهم فى الساعات القادمة، حيث عاد المراقب اليوم إلى القاهرة من الإسكندرية وتستعد بعثة جينيراسيون والمراقب لمغادرة القاهرة متجهين إلى بلادهم وجاءت الصدفة إن الثنائى سيغادر القاهرة فى طائرة واحدة عبر الخطوط الأثيوبية فى الثانية والثلث من فجر غداً الثلاثاء، فى المقابلة الأولى التى جاءت بالصدفة بين الطرفين بعد أزمة لقاء الزمالك.