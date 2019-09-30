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شكرا لقرائتكم لعبة القط والفار مستمرة .. الزمالك يؤمن موقفه فى أزمة جينيراسيون بأتوبيس جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت قائمةلا تزال أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي قائمة، بعدما شهدت الساعات الأخيرة، تطورات جديدة سواء من جانب النادي السنغالي أو مسئولي القلعة البيضاء.
واستمرارا للعبة القط والفار بين ناديى الزمالك وجينيراسيون لإثبات صحة موقف كل نادي فى الأزمة المشتعلة، قرر النادي الأبيض، إرسال أتوبيس جديد لبعثة بطل السنغال، فى فندق الإقامة بمدينة نصر لنقل البعثة مساء اليوم الإثنين، لمطار القاهرة الدولى تمهيدًا للعودة إلى السنغال، بعدما حجزت رحلة العودة من القاهرة فى تمام الساعة الثانية والنصف صباح غد الثلاثاء، لتلتحق بباقي أفراد البعثة الذين غادروا القاهرة فى الساعات الأولى من أمس الأحد.
الكاف أصدر بيان رسمي للتعليق على أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوتورفضت بعثة جينيراسيون التوجه إلى ملعب برج العرب، فى توقيت مباراة الزمالك بإياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، بعد التواحج مساء أول أمس السبت باستاد بتروسبورت، وفقا لخطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بإقامة المباراة فى القاهرة يوم 28 من شهر سبتمبر فى بتروسبورت، رافضين كل المحاولات لتنفيذ تعديلات الكاف على موعد ومكان اللقاء، حيث تواجد الزمالك وطاقم حكام المباراة والمراقب فى ملعب برج العرب بالتوقيت المحدد من جانب الاتحاد الأفريقي ليتم إعلان انسحاب جينيراسيون بعد انتظار حضوره لمدة 20 دقيقة، وفقا للوائح وإرسال تقريرًا إلى الكاف لإصدار القرار النهائي بخصوص تلك الأحداث.
الاتحاد الافريقي لكرة القدم يحسم أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوتوزاد من غموض موقف أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون ، إرسال الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "الكاف" خطابا مفاجئا عقب إعلان الحكام انتهاء المباراة، بانسحاب الضيوف يتضمن إخطار الاتحاد المصرى لكرة القدم، بدراسة الموقف كاملا، بعد إقامة مباريات محلية فى الدورى المصرى بالقاهرة وهو ما يستند إليه الفريق السنغالى للتأكيد على صحة موقفه.
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