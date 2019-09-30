شكرا لقرائتكم وصلة هزار جديدة بين رمضان صبحى و عمرو السولية .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي في وصلة هزار جديدة مع عمرو السولية زميله بالفريق، عبر موقع انستجرام، وذلك قبل انطلاق مران الفريق استعداداً للإنتاج الحربي.

ونشر رمضان صبحي صورة "سيلفي" من داخل سيارته وقام بعمل مينشن لعمرو السولية وعلق عليها "انت فين".

ليرد السولية على صبحي بصورة من داخل سيارته: "كنت بركن معلش اتأخرت عليك".

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السولية



رمضان صبحى

ويواصل فريق الاهلي تدريباته اليوم، الأثنين، على ملعب التتش استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الإنتاج الحربي المُقرر لها بعد غد ، الأبعاء، بملعب السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وبدأ الاهلي أمس الاستعداد لمواجهة الانتاج الحربي دون الحصول على احة عقب الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية الذى أقيم مساء السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وإنتهى بفوز الأحمر برباعية نظيفة وتأهل لدور المجموعات بفوزه 6/0 مجموع المباراتين حيث تغلب فى الذهاب بغينيا بثنائية نظيفة .

ويواصل الفريق تدريباته اليومية بملعب التتش على أن يدخل معسكر مغلق مساء غداً استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الإنتاج الحربي.