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شكرا لقرائتكم وصلة هزار جديدة بين رمضان صبحى و عمرو السولية .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونشر رمضان صبحي صورة "سيلفي" من داخل سيارته وقام بعمل مينشن لعمرو السولية وعلق عليها "انت فين".
ليرد السولية على صبحي بصورة من داخل سيارته: "كنت بركن معلش اتأخرت عليك".
السولية
رمضان صبحى
ويواصل الفريق تدريباته اليومية بملعب التتش على أن يدخل معسكر مغلق مساء غداً استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الإنتاج الحربي.
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