شكرا لقرائتكم حمدالله يلفت الأنظار من خلال "السقوط" في منطقة الجزاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حاول عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر الحصول على ركلات جزاء في 8 مناسبات خلال 4 مباريات لعبها مع فريقه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وحاول اللاعب المغربي الحصول على ركلة جزاء أمام ضمك، و3 مرات أمام الحزم، وأخيراً 4 مرات أمام أهلي جدة في الجولة الماضية.

وقال خالد الدوخي مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لنشرة أخبار الرياضة في "العربية"، إن جميع الحالات التي حاول حمدالله الحصول من خلالها على جزائيات تعتبر جميعها غير صحيحة، لافتاً إلى أن عبدالرزاق كان يستحق الحصول في بعض الحالات على إنذار ثانِ وبالتالي طرده من المباراة.