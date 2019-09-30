شكرا لقرائتكم الهلال يبحث عن نهائي آسيا عبر شباك السد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض الهلال السعودي اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على السد القطري يوم الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

ويسعى الهلال لإكمال مسيرته الناجحة في المسابقة بعدما تجاوز مواطنيه الأهلي والاتحاد في الدورين ثمن النهائي وربع النهائي ليصل لنصف نهائي القارة.

ويدخل الهلال المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة عقب النتائج المميزة التي حققها الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والذي يتصدره بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه الفيصلي عقب فوزه في المرحلتين الماضيتين على فريقي اتحاد جدة والتعاون.

ويخوض الهلال اللقاء بدون غيابات كبيرة، إذ سيغيب فقط نواف العابد الذي تعرض لإصابة بالفخذ خلال لقاء التعاون الماضي ستغيبه عن الفريق لمدة 10 أيام، في حين من المتوقع أن يعود اللاعب عبدالله عطيف إلى التشكيلة الأساسية عقب غيابه طوال الشهر الماضي بسبب الإصابة.

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ويخشى الروماني رزافان لوتشيسكو كثيراً على لاعبيه، إذ إنه مهدد بفقدان 6 لاعبين في لقاء الإياب في حال حصولهم على الكرت الأصفر، وهم المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز وسلمان الفرج وعبدالله عطيف وعلي البليهي ومحمد كنو وناصر الدوسري.

وفي المقابل يدخل السد اللقاء بعدما قدّم أداءً قوياً في البطولة حيث نجح بتجاوز مواطنه الدحيل في الدور ثمن النهائي وتخطى النصر السعودي في الدور ربع النهائي.

ويعيش السد فترةً مميزة بقيادة مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز الذي لم يخسر مع فريقه هذا الموسم إلا في مباراة واحدة كانت أمام النصر في ذهاب الدور ربع النهائي، كما يتصدر ترتيب الدوري القطري برصيد 12 نقاط بعد مرور 4 مراحل إذ نجح بالفوز بجميع مبارياته.

ويملك السد 5 لاعبين مهددين بالإيقاف عن لقاء الإياب في حال حصولهم على بطاقة صفراء هم الجزائري بغداد بونجاح وسالم الهاجري وطارق سلمان.