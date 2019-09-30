فابيانسكي يغيب عن وست هام قرابة 3 أشهر

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وسائل إعلام بريطانية، يوم الاثنين، أن فابيانسكي حارس وست هام يونايتد سيغيب لفترة تتراوح بين شهرين وثلاثة بعد إصابته بتمزق عضلي في الفخذ في التعادل 2-2 مع مستضيفه بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مطلع الأسبوع.
وأصيب البولندي فابيانسكي (34 عاما) أثناء تنفيذ ركلة مرمى في الدقيقة 33 ليحل روبرتو خيمنيز، المنضم قبل انطلاق الموسم، بدلا منه ويشارك لأول مرة في الدوري الممتاز.
ولعب فابيانسكي دورا محوريا في بداية وست هام الواعدة للموسم وحافظ على شباكه نظيفة ثلاث مرات متتالية ليساعد الفريق اللندني على التقدم للمركز الرابع في الترتيب.
وأبلغ روبرتو موقع النادي على الإنترنت: بالطبع لا أكون سعيدا عندما يصاب أحد زملائي في الفريق لكنه أمر شائع في هذا المركز، حدث الأمر معي من قبل والآن جاء الدور على أوكاش. أتمنى له شفاء عاجلا .. أنا سعيد بمشاركتي الأولى في الدوري الممتاز حيث يسعى كل لاعب لذلك ولو لمرة واحدة في العمر.
وسيشارك روبرتو أساسيا لأول مرة في الدوري يوم السبت عندما يستضيف وست هام منافسه كريستال بالاس بينما سيجلس الحارس الثالث ديفيد مارتن على مقعد البدلاء.
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