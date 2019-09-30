شكرا لقرائتكم سولشاير يعد بإبقاء يونايتد على مقربة من ليفربول وسيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يثق أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في قدرته على تحقيق نقلة نوعية في مسيرة الفريق رغم البداية المهتزة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل يونايتد المركز 11 بثماني نقاط بعد ست مباريات لكن المدرب النرويجي البالغ من العمر 46 عاما قال إنه يمكنه إعادة بطل الدوري الممتاز 20 مرة إلى طريق المنافسة مع مانشستر سيتي حامل اللقب وليفربول المتصدر.

وأبلغ سولشاير الصحافيين قبل مواجهة يوم الاثنين في الدوري أمام أرسنال: لا أشك في قدراتي. لو شككت للحظة في قدراتي فان بقية العالم سيفعل ذلك. أجرينا مناقشات طويلة داخل النادي وأؤمن بما أفعله.. سيتي وليفربول في مكانة بعيدة جدا عن بقية المنافسين.

وزاد: لكني أؤمن بقدرتنا على المنافسة للبقاء على مقربة منهما. تشيلسي يمر بمرحلة إعادة بناء أيضا. وهناك أرسنال وتوتنهام وليستر. هناك الكثير من الفرق التي تنافس على هذه المراكز المتقدمة بالإضافة لمانشستر.

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وأخفق يونايتد في تكرار الأداء الذي ساعد سولشاير على تولي منصبه بشكل دائم في مارس حيث حقق الفريق خمسة انتصارات في 18 مباراة من وقتها، وكثير من الانتقادات التي وجهت إلى سولشاير مؤخرا تدور حول اخفاقه في تعويض روميلو لوكاكو الذي انتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي الشهر الماضي. وانضم اليه أليكسيس سانشيز على سبيل الاعارة.

وبعد إصابة أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد أصبح ميسون غرينوود البالغ من العمر 17 عاما المهاجم الصريح فقط في تشكيلة سولشاير للمواجهة المقررة في أولد ترافورد.

وألمح سولشاير إلى احتمال اللجوء لسوق الانتقالات في يناير، وأضاف: بالطبع عندما يغادر أليكسيس سانشيز ولوكاكو فانت لا تحتاج إلى أن نكون عالم فضاء لتعرف اننا بصدد البحث عن مهاجم في فترة الانتقالات المقبلة.

وتابع: كان الوقت المناسب لرحيل لوكاكو وهو يعلم ذلك. لم يكن يرغب في الاستمرار. لماذا نبقي على لاعبين لا يرغبون في الاستمرار؟. نحن نبحث عن لاعبين يجيدون صناعة الأهداف والتسجيل لكن يتعين أن تكون أي صفقة محتملة مناسبة للفريق.