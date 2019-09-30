شكرا لقرائتكم بايرن أمام أصعب منافسة في الدوري الألماني منذ سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ربما يكون بايرن ميونخ البطل الذي فاز بآخر سبعة ألقاب لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قد انتزع صدارة المسابقة لأول مرة هذا الموسم بفوزه 3-2 على مستضيفه بادربورن لكن يبدو أنه سيواجه أصعب منافسة على اللقب منذ سنوات.

ويتصدر بايرن المسابقة برصيد 14 نقطة وتفصله نقطة واحدة عن لايبزيغ وفرايبورغ وشالكه وبروسيا مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن وكلهم يستمتعون بأفضل بداية لهم في المسابقة منذ سنوات.

ويملك فولفسبورغ 12 نقطة ويليه بروسيا دورتموند برصيد 11 نقطة. وفي الأسبوع الماضي استشاط ماركو رويس قائد بوروسيا دورتموند غضبا ردا على سؤال إذا كان فريقه يعاني من مشكلة ذهنية في حسم المباريات. ووصف رويس هذا الكلام بانه "هراء".

لكن بعد التعادل 2-2 مع فيردر بريمن في ثاني مباراة على التوالي يفرط فيها في تقدمه تتصاعد الضغوط على دورتموند، وقال رويس : أصبحنا في موقف الآن يتعين فيه الفوز في المباريات المقبلة مهما كلفنا الأمر، أشعر بالقلق عندما لا نفوز بمباريات. يتعين الحذر حتى لا نبتعد كثيرا عن الصدارة.

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وصمدت أرقام قياسية قليلة على مر التاريخ في الدوري الألماني ومن بينها 40 هدفا في الموسم الواحد والمسجل باسم جيرد مولر لاعب بايرن ميونخ في موسم 1971-1972، لكن ربما يتحطم هذا الرقم في الموسم الجاري لو واصل روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن معدله التهديفي الحالي. وسجل اللاعب البولندي عشرة أهداف في الدوري بعد ست مباريات وهو ما يفوق أي لاعب آخر قبله في هذه المرحلة من الموسم، وكان مولر سجل هدفين فقط بعد ست مباريات في موسم 1971-1972.

وقال نيكو كوفاتش مدرب بايرن: يجب أن تحدث الكثير من الأشياء حتى يتحقق هذا الأمر لكن لو ابتعد ليفاندوفسكي عن الاصابات فانني اعتقد انه يملك القدرة على تحطيم هذا الرقم.

ويستمتع شالكه بموسم استثنائي خاصة بعد أن تجنب الهبوط قبل أشهر قليلة فقط، وكان الانتصار 3-1 على مستضيفه لايبزيغ الفوز الرابع له على التوالي في الدوري ليتقدم للمركز الرابع متأخرا بنقطة عن بايرن المتصدر.

لكن المدرب الجديد ديفيد فاغنر دعا لاعبيه لعدم المبالغة في الفرحة، وقال مازحا : أقول لكل من بالغ في الفرحة بعد ست مباريات فقط والفوز خارج الأرض على لايبزيغ عليك أن تتناول دواء لتخفيف هذا الشعور.

ويطير فولفسبورغ من السعادة حاليا حيث لم يخسر في أول ست مباريات لأول مرة في مسيرته المستمرة منذ 23 عاما في دوري الدرجة الأولى الألماني، وبفوزه خارج ملعبه على ماينز 1-صفر أصبح على بعد نقطتين من بايرن المتصدر وهو الفريق الوحيد الآخر الذي لم يخسر في الدوري.