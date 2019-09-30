بول جورج يغيب عن بداية الموسم مع كليبرز









اسماء السيد - أعلن بول جورج المنضم حديثا إلى لوس أنجليس كليبرز الأحد أنه سيغيب عن بداية الموسم في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة ولن يعود إلى الملاعب سوى في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل عندما يكتمل شفاؤه من عمليتين جراحيتين في الكتفين.

وقال جورج، أحد نجمين ضمهما كليبرز هذا الصيف (مع كواهي لينارد)، في تصريح لقناة "أي أس بي أن" الرياضية الأميركية "لن ألعب المباريات الإعدادية للموسم الجديد. سأغيب طيلة شهر (تشرين الأول) أكتوبر. الهدف هو العودة في (تشرين الثاني) نوفمبر".

وأضاف جورج (29 عاما) على هامش "يوم الإعلام" لممثل ولاية كاليفورنيا "ما زلت بحاجة إلى بعض الوقت (للتعافي)، لكن تحسن شفائي يرضيني بالنظر إلى قرب بداية الموسم".

ويخوض كليبرز خمس مباريات ودية في الفترة بين الثالث و17 تشرين الأول/أكتوبر المقبل قبل افتتاح الموسم الجديد من الدوري بمواجهة جاره لوس أنجليس ليكرز في 22 منه، تليها خمس مباريات في الشهر ذاته ضد غولدن ستايت ووريرز وفينيكس صنز وتشارلوت هورنتس ويوتا جاز وسان أنتونيو سبيرز.

وخضع النجم السابق لأوكلاهوما سيتي ثاندر لعملية جراحية مطلع أيار/مايو الماضي بعد خروج فريقه من الدور الأول من البلاي أوف على يد بورتلاند ترايل بلايزرز (1-4) حيث كان يعاني من تمزق في وتر الكتف الأيمن. واستغل الجراحون الفرصة لإجراء عملية جراحية في الكتف الثاني حيث كان يعاني من إصابة أيضا.

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وقدم جورج موسما رائعا مع أوكلاهوما سيتي ثاندر وبلغ معدله في المباراة الواحدة 28 نقطة مع 8,2 متابعات و4,1 تمريرات حاسمة.

ونجح كليبرز في التعاقد لينارد، افضل لاعب في نهائي الدوري الموسم الماضي عندما قاد تورونتو رابتورز للقب للمرة الأولى في تاريخه، وجورج هذا الصيف.

وذكرت بعض التقارير أن لينارد اشترط للتوقيع مع كليبيرز أن يتعاقد الأخير مع جورج الذي شملت صفقة انتقاله تخلي فريقه الجديد عن الكندي شاي ألكسندر، الإيطالي دانيلو غاليناردي وخمسة خيارات مستقبلية في الجولة الأولى من الـ"درافت" المخصص لانتقاء لاعبين من الجامعات والثانويات والأجانب، لصالح ثاندر.

واستغل جورج الفرصة لتوجيه رسالة إلى رابطة الدوري الأميركي للمحترفين مؤكدا أنه يشكل مع لينارد "أفضل ثنائي" في الدوري.

وقال "أعتقد ذلك. عندما ترى أنه يمكننا اللعب على جانبي الملعب، سرقة الكرة، منع الخصم من التسجيل ... لدينا مستوى من الطراز الرفيع على كلا الجانبين من الملعب، لا أرى كيف يمكن التغلب على ذلك".