شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ملعب التتش يكشف تأجيل ضم كهربا وأزمة القميص وموقف اللاعبين من محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل "سوبر كورة" برامجه الرياضية التى تهدف لوضع القارئ والمهتمين بالشأن الكروى، فى قلب أى حدث، وإمداده بالجانب المعلوماتى الموثق من مصادره الرسمية، التى تشمل جميع الأندية المصرية. وفى الحلقة 14 من برنامج "ملعب التتش"، وهو البرنامج المختص بأخبار النادى الأهلى والكواليس الخاصة بشأن كل ما يدور داخل القلعة الحمراء، والمذاع أسبوعيًا عبر سوبر كورة، نكشف أسباب التفكير في تأجيل ضم كهربا، حقيقة تجميد الثلاثي صلاح محسن وأحمد الشيخ وصالح جمعة، ولماذا احدث القميص الجديد ازمة وموقف لاعبي الأهلي من محمد صلاح بعد أزمته الأخيرة. Advertisements لمشاهدة الحلقة الجديدة من ملعب التتش عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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