شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى جاهز لتدعيم الأهلى.. ومحمد محمود يعود للحسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جاهزيته لمواجهة الإنتاج الحربى، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، وتقام على استاد السلام فى الجولة الثانية من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتعافى محمد الشناوى، من الإصابة التى تعرض لها خلال عملية الإحماء قبل مواجهة كانو سبورت والتى فاز بها الفريق الأحمر بأربعة أهداف نظيفة، ليتاهل إلى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، وجاءت الإصابة بعد تسديد الشناوى للأرض بدلاً من الكرة ما تسبب له فى التواء بالكاحل، ولكنه تعافى منه نهائيًا وبات جاهزًا للمشاركة أمام الإنتاج الحربى بعد غدٍ الأربعاء.

Advertisements

فيما دخل محمد محمود صانع ألعاب الفريق حسابات فايلر من أجل المشاركة فى تشكيل الأهلى الفترة المقبلة، وعاد محمد محمود للمشاركة فى تدريبات الأهلى الجماعية منذ أيام ونجح فى الحصول على إشادة فايلر، وطلب الأخير من اللاعب مواصلة الاجتهاد فى التدريبات من أجل العودة للمشاركة بشكل أساسي.

وكان محمد محمود قد تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال أول مشاركة له مع النادى الأهلى بعد التعاقد الموسم الماضي.