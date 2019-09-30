شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. إلى أين وصلت أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون بعد خطابات الكاف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت أصداء أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى تسيطر على الأحداث داخل قلعة ميت عقبة، والتى كان من المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء أمس الأحد ، على ستاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وذلك بعد الخطاب الذى أرسله الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى الاتحاد المصرى، بعد انتهاء المباراة التى لم تُقم ليلة الأحد.

وتواجد الزمالك فى ملعب المباراة بالأمس بجانب مراقب المباراة التشادى وطاقم التحكيم المالى، الذى انتظر لمدة 20 دقيقة ثم أعلن الحكم عن انسحاب بطل السنغال لعدم حضوره إلى أرض الملعب، بعدما تمسك مسئولو الفريق السنغالى بموقفهم بأنهم تواجدوا فى ستاد بتروسبورت، مساء السبت الماضى، وفقًا لموعدها المحدد سابقًا، قبل التعديلات التى أجريت من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بتعديل موعد اللقاء ومكانه وخوض اللقاء يوم الأحد، فى برج العرب، بدلا من السبت.

وتعقد لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مساء اليوم، اجتماعاً طارئاً لمناقشة أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالى، ونستعرض فى التقرير التالى كافة التساؤلات التى تدور حول ما وصلت إليه تلك الأزمة بعد تأكيد مسؤولى الزمالك على صحة موقفهم وتأكيد مسئولى النادى السنغالى إنهم سيغادرون القاهرة متجهين إلى داكار انتظاراً لقرار الكاف.

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن ناديه ليس طرفًا فى الأزمة، وإنه وفقًا للوائح والقوانين يرى أن الفريق الأبيض احترم لوائح الكاف وقوانينها، وشدد مرتضى منصور، بأنه يطالب باعتبار الفريق السنغالى منسحبًا من اللقاء كما يطالب بتوقيع اللائحة عليه بتغريمه ماليا مع حرمانه من المشاركة فى البطولات الإفريقية لمدة عامين، مع التمسك بتأهل الفريق الأبيض إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا. Advertisements وماذا قال ميتشو المدير الفنى للزمالك عن الأحداث؟ وماذا قال ميتشو المدير الفنى للزمالك عن الأحداث؟ وكذلك رفض الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، توجيه أية اتهامات إلى الفريق الأبيض، خلال أزمة مباراة جينيراسيون فوت، قائلاً: "ما يقال هراء بحت، هذا سخيف، الزمالك لم يخطئ فى شيء تجاه منافسه ولا نقبل توجيه اتهامات غبية لنا، كنا جاهزين للفوز فى الملعب"، حيث أبدى المدير الفنى الصربى غضبه من الاتهامات التى وجهت إلى الفريق الأبيض فى الفترة الأخيرة، خاصة أن لاعبيه كانوا على أتم الاستعداد لخوض المباراة فى ظل سعيهم لإرضاء جماهيرهم فى المنافسة على اللقب الإفريقى الغائب عن القلعة البيضاء منذ 2002، عندما حقق اللقب الخامس فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى، ومواصلة الانتصارات الإفريقية وخاصة بعد تتويج الفريق ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة فى تاريخه النسخة الماضية.

كيف يرى مجلس الزمالك الأزمة الحالية مع جينيراسيون؟ماذا قال مسؤولو جينيراسيون عن الأزمة؟

ويستند الفريق السنغالي فى أزمته مع الزمالك، بالتأكيد على تجاهل مراقب المباراة لهم وعدم الحضور للحديث معهم بعد الوصول للقاهرة، لذلك التزموا بالبرنامج الموضوع للفريق بإقامة المباراة يوم 28 سبتمبر فى ملعب بتروسبورت وذهبوا للملعب فى الموعد المحدد مسبقاً قبل التعديلات التى أجريت كما أكد النادي السنغالي أنه فوجئوا بتلقي خطابا جديد من السكرتير الثاني للاتحاد الأفريقي "كاف" يفيد بنقل مباراة الزمالك وتأجيلها 24 ساعة، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لهم حيث اعتادوا على تلقي مثل هذه الخطابات من السكرتير الأول للكاف وليس الثاني مما أدي لحدوث حال أرتباك لدي البعثة السنغالية -وهذا وفقًا لرؤيتهم-، ويستند أيضاً النادى السنغالى إلى إقامة مباريات من الدوري المصري فى القاهرة يوم السبت الماضى وبالتالى يرى إنه لم يكن هناك داعي لنقل المباراة إلى الإسكندرية.

من المقرر أن تبحث لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" فى اجتماعها الطارئ مساء اليوم، الأزمة كاملة، وذلك لإصدار قراراً بشأن الأزمة خاصة إن الكاف يرغب فى تحديد الطرف المتأهل إلى دور المجموعات قبل إجراء القرعة يوم 9 أكتوبر القادم لذلك تعمل لجان الكاف حول تفاصيل الأزمة بصورة سريعة حتى تصدر لجنة المسابقات قرارها بشأن تلك الواقعة.

وماذا سيفعل الكاف فى ذلك الاشتباك بين الزمالك وجينيراسيون؟