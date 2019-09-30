شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تفاصيل مكالمة جهاز المنتخب مع كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل طارق مصطفى مدرب عام منتخب مصر مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو افيس البرتغالي وطالبه بضرورة بذل الجهد والاجتهاد مع فريقه حتى يكون له دور مع الفراعنة فى الفترة القادمة.

وكانت ملف كهربا ظهر فيه تطور جديد وهو دخول بيراميدز على خط التفاوض مع الجناح الدولى، وتم التأكيد للاعب أنه سيحصل على كل طلباته المادية، ولكن بيراميدز يشترط أيضاً انهاء أزمة اللاعب مع الزمالك لعدم رغبة النادى فى دخول بأى أزمة مع الزمالك، ووضع كهربا شرط جزائى ضعيف فى عقده، ليتثنى له الانتقال لأى نادى بحرية بعد انتهاء مشكلته مع الزمالك، والتى وصلت للمحكمة الرياضية الدولية.