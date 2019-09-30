شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تغادر الجزائر عائدة إلى القاهرة بعد التأهل بالكونفدرالية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة فريق بيراميدز الأراضى الجزائرية عائدة إلى مطار القاهرة الدولي قبل قليل بعد انتزاع فوز ثمين بهدف نظيف على فريق شباب بلوزداد الجزائرى فى إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونشرت صفحة بيراميدز على تويتر صوراً من تواجد الفريق فى المطار بالجزائر، وعلقت، "عودة إلى الوطن بانتصار وصعود إلى الدور التالي في كأس الكونفدرالية الأفريقية".

ونجح فريق بيراميدز فى صناعة ريمونتادا تاريخية بعدما حقق فوزا مثيرا على شباب بلوزداد الجزائرى خارج ملعبه بهدف مقابل لا شىء أحرزه جون أنطوى فى الدقيقة 56 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما بالجزائر فى إياب دور الـ32 الأول للكونفيدرالية الأفريقية.

وكان فريق شباب بلوزداد قد تعادل فى القاهرة أمام بيراميدز بهدف لمثله، إلا أن الأخير نجح فى الفوز بالجزائر بهدف ليتأهل لدور الـ32 مكرر من البطولة.

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بيراميدز (2)



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