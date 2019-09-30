شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة يد الزمالك فى البطولة الأفريقية بالرأس الأخضر..والسفر 2 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن باسم السبكى المدير الفنى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك عن قائمة اللاعبين المشاركة فى البطولة الأفريقية للأندية المقررلها الفترة من 4 و حتى 13 أكتوبر المقبل بالرأس الأخضر .

و تضم القائمة كلا من ، أحمد الأحمر- محمد رمضان (هتلر)- محمد علي- محمود خليل (فلفل)- هشام السبكي- كريم أيمن- أحمد مؤمن (دودو)- يحيي الدرع- علي هشام- مصطفي خليل- أكرم يسرى- محمد عبدالرحمن (بودى)- حازم ممدوح- حسن قداح- احمد حسام- محمد علاء (لوكا)- مصطفي دونجل- وسام نوار- هشام شديد.

ومن جانبه أكد باسم السبكى على سفر البعثة إلى الرأس الأخضر فجر الأربعاء ، إستعدادا لإنطلاق المسابقة .

يرغب الزمالك أيضا فى الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالى بعد تحقيق لقبى 2017 و2018 ليحتفظ بكأس البطولة للمرة الثالثة هذا الموسم.

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ويطمح يد الزمالك فى الفوز ببطولة افريقيا ابطال الدورى ليتأهل للعب السوبر الأفريقى فى شهر ابريل المقبل أمام النجم الساحلى التونسى والفائز منهما يتأهل لكأس العالم للاندية 2020 .

أسفرت قرعة بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد المقرر إقامتها شهر أكتوبر المقبل عن وقوع نادى الزمالك فى المجموعة الثانية التى تضم أندية كلا من وداد سمارة المغربى و فاب الكاميرونى و ايتوال الكونغولي و اسبورتيفو برايا من الرأس الأخضر.

فيما وقع سبورتنج السكندرى فى المجموعة الأولى التى تضم كلا من إنتر كلوب الأنجولى و جى اس كى الكونغولي و رد ستار الإيفواري واتليتكو دى مانديلو من الرأس الأخضر.