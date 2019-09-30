شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحيى ذكرى الرحيل الأولى لـ صفوت عبد الحليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر حسابها على موقع "تويتر" ذكرى رحيل صفوت عبد الحليم نجم الأهلى السابق فى فترة السبعينيات والذي توفى العام الماضى عن عمر يناهز الـ67 عامًا بعد حريق فى منزله لتفقد الكرة المصرية أحد أبرز نجومها على مدار تاريخها.

يٌعد صفوت عبد الحليم أحد رموز النادى الأهلى فترة السبعينيات والثمانينيات، ولد عام 1951 بمنطقة الشرابية، وبدأ ممارسة الكرة فى ناشئي النادى الأهلى، وكان عمره 11 عامًا، وتدرج فى صفوف الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول فى الـ17 من عمره.

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وعلى مدار 10 سنوات بالقلعة الحمراء، حقق 9 بطولات منها 7 دورى و2 كأس، حصل المايسترو الصغير كما لقبته الجماهير على لقب أفضل لاعب فى مصر مرتين، الأولى 1972 والثانية 1978 طوال مسيرته فى الملاعب لم يحصل سوى على إنذار واحد أمام الاتحاد السكندرى بعد اعتراضه على احتساب هدف للخصم من لمسة يد لاعب الفريق السكندرى، وبعد حصوله على الإنذار منحه عزت أبو الروس، مدير الكرة بالفريق الأحمر وقتها، مكافأة خاصة قدرها 50 جنيها، لأنه أدى مباراة رائعة وتفوق على نفسه خلالها.