الجبلاية تستقدم خبراء من أوروبا لتطوير الكرة النسائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية، تشكيل لجنة لتطوير اللعبة برئاسة عبد اللطيف إمام مدرب اللعبة السابق. وتقوم اللجنة باستقدام خبراء من أوروبا فى الكرة النسائية لنقل خبراتهم للمدربين فى مصر، بجانب توفير فترات معايشة للمدربين بإسبانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا، بهدف الارتقاء بالكرة النسائية فى مصر. Advertisements واعتمد اتحاد الكرة مؤخرا تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الكرة النسائية، ويضم حسين عبد اللطيف مديرا فنيا ومصطفى منير مدربا عاما وفايزة حيدر ومحمد محسن مدربين واحمد كمال مديرا للفريق ودكتور وليد منظور طبيبا ورحاب طه مديرا إداريا وميرت سعد اداريا ودكتورة هبة الله فتحي أخصائية علاج طبيعي وباسم خيرت مدرب حراس مرمى بالإضافة إلى د. هناء فاروق أخصائية تعذية لجميع المنتخبات. وأسفرت القرعة التى أجريت اليوم بمقر اتحاد الكرة عن مباريات الاسبوع الاول لدورى الكرة النسائية كالتالى: الأميرية مع كفر سعد

الاعلاميين مع وادى دجلة

صيد المحلة مع المصرى القاهرى

الطيران مع المؤسسة العمالية

المجموعات العلمية مع المعادى واليخت

الترام مع م ش بشتيل

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