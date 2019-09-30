أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، اتحاد الكرة يرسل ردا للكاف لتوضيح أسباب تغيير ملعب مباراة الزمالك وجينراسيون، واتجاه لإعفاء محمد صلاح من ودية منتخب مصر أمام بتسوانا.

اتحاد الكرة يرسل ردا للكاف لتوضيح أسباب تغيير ملعب مباراة الزمالك وجينراسيون

أرسل اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى خطاباً رسمياً، منذ قليل، إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للرد على بيان الأخير بشأن الاستفسار عن عدم إقامة مباراة الزمالك وجينراسيون بطل السنغال على استاد بتروسبورت بالقاهرة.

اتجاه لإعفاء محمد صلاح من ودية منتخب مصر أمام بتسوانا

تتجه النية لدى جهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري لإعفاء محمد صلاح من ودية بتسوانا المحدد لها يوم 14 أكتوبر المقبل ضمن الأجندة الودية وتفضيل الجهاز الدفع بأحد العناصر الجديدة فى المباراة فى مركز صلاح للحكم عليه خاصة أن نجم ليفربول مكانه محفوظ، لذا يفكر البدرى فى عدم الدفع به أمام بتسوانا على أن يخضع لبرنامج تأهيلى فى المنتخب خلال المعسكر الذى سيبدأ 7 أكتوبر المقبل.

الأهلى يوصى مروان محسن بالراحة التامة ويوضح سبب ارتدائه القناع

أوصى الجهاز الطبي بالنادى الأهلى مروان محسن، مهاجم الفريق، بالالتزام بالراحة التامة خلال الفترة الحالية بعد تعرضه لكسر فى عظمة الوجه.

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مران الزمالك.. عودة زيزو وعبد الغنى.. وتأهيل أوباما والونش

خاض الزمالك مرانه اليوم استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الخميس المقبل على ملعب السلام فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الزمالك ينهى أزمة مباراة السوبر فى اتحاد السلة بالشيكات

يشارك فريق سلة الزمالك فى مباراة السوبر، المقرر لها اليوم أمام الجزيرة، بعد حل أزمة المستحقات الخاصة بالاتحاد لدى النادى.

البدرى يراقب عبد الله السعيد وأحمد فتحى قبل ودية بتسوانا

يراقب الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، الثنائى عبد الله السعيد لاعب بيراميدز وأحمد فتحى لاعب الأهلى قبل إعلان قائمة الفراعنة لمعسكر الفراعنة المقبل.

بيراميدز يصرف مكافآت استثنائية للاعبيه بعد التأهل الإفريقي

قرر مسئولو نادي بيراميدز صرف مكافأة استثنائية للاعبين بعد تأهل الفريق للدور الـ32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بعد تخطي عقبة شباب بلوزداد الجزائري عقب التعادل معه فى القاهرة 1/1 والفوز عليه في الجزائر إياباً بنتيجة 1/0 .