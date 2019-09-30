تعرف على مباريات الأسبوع الأول بدورى الكرة النسائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجريت ظهر اليوم قرعة دوري القسم الاول للكرة النسائية موسم 19-2020 بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد المصرى لكرة القدم بالجزيرة، بحضور سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى والمشرف العام علي ملف الكرة النسائية والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسين عبد اللطيف وإدارة المسابقات ومندوبو الاندية ومن المقرر ان تنطلق المسابقة يوم الجمعة 18 اكتوبر المقبل.

مراسم القرعة

ويضم دوري الكرة النسائية 12 فريقا هى: الطيران ووادي دجلة والاعلاميين والترام والمؤسسة العمالية والمصري القاهري وصيد المحلة وكفر سعد والمجموعات العلمية ومركز شباب بشتيل والاميرية والمعادي واليخت. سحر عبد الحق ولجنة المسابقات Advertisements وأسفرت القرعة عن مباريات الأسبوع الأول كالتالى: الاميرية مع كفر سعد

الاعلاميين مع وادى دجلة

صيد المحلة مع المصرى القاهرى

الطيران مع المؤسسة العمالية

المجموعات العلمية مع المعادى واليخت

الترام مع م ش بشتيل سحب القرعة

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