شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة هزار بين رمضان صبحى وعمرو السولية على "إنستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل رمضان صبحي، صانع ألعاب النادي الأهلي، في وصلة هزار جديدة مع عمرو السولية زميله بالفريق، عبر موقع إنستجرام، وذلك قبل انطلاق مران الفريق استعدادًا للإنتاج الحربي.

ونشر رمضان صبحي صورة "سيلفي" من داخل سيارته وقام بعمل مينشن لعمرو السولية وعلق عليها "أنت فين".

ليرد السولية على صبحي بصورة من داخل سيارته: "كنت بركن معلش اتأخرت عليك".

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ويواصل فريق الأهلي تدريباته اليوم، الإثنين، على ملعب التتش استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الإنتاج الحربي المُقرر لها بعد غدٍ، الأبعاء، بملعب السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وبدأ الأهلي أمس الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربي دون الحصول على راحة عقب الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية الذى أقيم مساء السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهى بفوز الأحمر برباعية نظيفة وتأهل لدور المجموعات بفوزه 6/0 مجموع المباراتين حيث تغلب فى الذهاب بغينيا بثنائية نظيفة.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية بملعب التتش على أن يدخل معسكرًا مغلقا مساء غد استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الإنتاج الحربي.



رمضان صبحي