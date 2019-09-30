شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسل حافلة جديدة لبعثة جينيراسيون خلال ساعات بسبب رحلة العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الزمالك إرسال حافلة جديدة خلال ساعات إلى بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالى الموجودة بفندق إقامتها بمدينة نصر لنقل الفريق السنغالى فى الساعات المتأخرة من مساء اليوم الإثنين من فندق الإقامة إلى مطار القاهرة الدولى تمهيدًا لعودة بعثة الفريق السنغالى إلى بلادهم.

وحجزت بعثة فريق جينيراسيون رحلة العودة من القاهرة إلى السنغال فى تمام الثانية والثلث من صباح غدٍ الثلاثاء، بعدما غادر بعض أفراد البعثة فى الساعات الأولى من أمس الأحد، على أن تغادر باقى البعثة، القاهرة، فجر الغد.

Advertisements

مسئولو الزمالك يرغبون فى تنفيذ كل الاتفاقات الخاص بالضيوف حتى لا يكون هناك أى شكوى لمسئولى بعثة جينيراسيون فوت الذين رددوا شائعات غير موجودة بأن استقبال الزمالك لهم لم يكن على المستوى المطلوب رغم أن الاستقبال كان طيبًا للغاية .

كانت بعثة جينيراسيون قد رفضت الانتقال أمس الأحد، إلى برج العرب، لخوض مباراة الزمالك فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، وأكدوا أنهم تواجدوا مساء السبت الماضي فى استاد بتروسبورت، وفقًا للخطاب المرسل لهم من "كاف" قبل القدوم إلى القاهرة بأن اللقاء يوم 28 من شهر سبتمبر فى استاد بتروسبورت رافضين تنفيذ التعديلات التى أجريت من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بخوض اللقاء أمس أمام الزمالك فى برج العرب، فيما تواجد الزمالك وطاقم الحكام والمراقب الخاص بالمباراة فى ملعب برج العرب وتم إعلان انسحاب جينيراسيون فوت من المباراة، بعد الانتظار 20 دقيقة، مع إرسال تقرير إلى "كاف" لإصدار قرار رسمى بشأن تلك الأحداث خلال الساعات المقبلة.

فيما أرسل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" خطابًا جديدًا عقب انتهاء المباراة، للاتحاد المصرى، أكد خلاله أنه يدرس الموقف بشكل كامل، بعدما أدرك أن هناك مباريات محلية فى الدورى المصرى أقيمت بالقاهرة مثل إنبى أمام طلائع الجيش فى استاد بتروسبورت وأف سى مصر وأسوان باستاد الكلية الحربية والمقاولون أمام سموحة فى استاد المقاولون العرب، وهو ما كشفناه بأن الفريق السنغالى يستند فى شكواه إلى "كاف" بأنه تمت إقامة مباريات فى القاهرة يوم السبت الماضى، وشدد الاتحاد الأفريقى على أن الموضوع سوف يتم عرضه على لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لاتخاذ القرار النهائى.