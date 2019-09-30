الشناوي يكشف طبيعة إصابته أمام كانو سبورت وجاهزيته للمباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، جاهزيته للمشاركة في المباريات، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية.

وقال الشناوي في تصريحات للصحفيين عقب مران اليوم، بحضور مراسل يلا كورة، إنه خاض تدريبا تأهيليا في تدريبي الأحد والإثنين، لينتظم في التدريبات بشكل طبيعي.

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وكشف حارس الأهلي عن سبب الإصابة التي تعرض لها: "سددت الأرض بدلاً من الكرة خلال الإحماء قبل انطلاق مباراة كانو سبورت، ولكني أصبحت جيدًا الآن وسأشارك بصفة طبيعية".

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل، في الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري.

واستطاع الأهلي العبور لدور المجموعات لدوري الأبطال، بعد اكتساح كانو سبورت برباعية إيابا، بعد الفوز ذهابا بهدفين نظيفين.