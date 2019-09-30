مصدر يكشف لمصراوي.. حقيقة مشادة لاعبي الزمالك في برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر في الجهاز الفني لنادي الزمالك، أن ما حدث خلال مران الفريق أمس، الأحد، بملعب برج العرب، بين الثلاثي طارق حامد، محمد عنتر وفرجاني ساسي، كان بسبب الحماس الزائد.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن ما يتردد عن وجود مشادة بين الثلاثي خلال المران غير صحيح، لافتًا إلى أن ما حدث ليس بجديدًا عن تدريبات الأندية بسبب الحماس.

وقال المصدر: "ما حدث نرفزة ملعب فقط بسبب الحماس الزائد، بعدما تدخل محمد عنتر على طارق حامد، ولكن فرجاني ساسي احتوى الموقف والأمر انتهى سريعًا".

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واختتم: "التدريب تم استكماله بصورة طبيعية، وبدون أي مشاكل، ما حدث يحدث في كل الأندية في التدريبات بسبب الحماس الزائد".

وكانت تقارير إعلامية مصرية قد أشارت في وقت سابق إلى وجود مشادة قوية حدثت بين عدد من لاعبي الزمالك في ملعب برج العرب خلال مران أمس، الأحد.

الجدير بالذكر أن الزمالك خاض مرانًا على ملعب برج العرب مساء الأحد، بعدما غاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي عن التواجد به لخوض مباراة الإياب من دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.