سولشاير يثق في قدراته رغم بداية مانشستر يونايتد المهتزة

يثق أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في قدرته على تحقيق نقلة نوعية في مسيرة الفريق رغم البداية المهتزة هذا الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد خلال مباراة لفريقه يوم 25 سبتمبر أيلول 2019. تصوير جيسون كيرندوف – رويترز صورة لرويترز تستخدم في الأغراض التحريرية فقط

ويحتل يونايتد المركز 11 بثماني نقاط بعد ست مباريات لكن المدرب النرويجي البالغ من العمر 46 عاما قال إنه يمكنه إعادة بطل الدوري الممتاز 20 مرة إلى طريق المنافسة مع مانشستر سيتي حامل اللقب وليفربول المتصدر.

وأبلغ سولشاير الصحفيين قبل مواجهة يوم الاثنين في الدوري أمام أرسنال ”لا أشك في قدراتي. لو شككت للحظة في قدراتي فان بقية العالم سيفعل ذلك.

”أجرينا مناقشات طويلة داخل النادي وأؤمن بما أفعله.. سيتي وليفربول في مكانة بعيدة جدا عن بقية المنافسين.

”لكني أؤمن بقدرتنا على المنافسة للبقاء على مقربة منهما. تشيلسي يمر بمرحلة إعادة بناء أيضا. وهناك أرسنال وتوتنهام وليستر. هناك الكثير من الفرق التي تنافس على هذه المراكز المتقدمة بالاضافة لمانشستر“.

وأخفق يونايتد في تكرار الأداء الذي ساعد سولشار على تولي منصبه بشكل دائم في مارس اذار حيث حقق الفريق خمسة انتصارات في 18 مباراة من وقتها.

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وكثير من الانتقادات التي وجهت إلى سولشار مؤخرا تدور حول اخفاقه في تعويض روميلو لوكاكو الذي انتقل إلى انتر ميلان الايطالي الشهر الماضي. وانضم اليه أليكسيس سانشيز على سبيل الاعارة.

وبعد إصابة أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد أصبح ميسون جرينوود البالغ من العمر 17 عاما المهاجم الصريح فقط في تشكيلة سولشار للمواجهة المقررة في أولد ترافورد.

وألمح سولشاير إلى احتمال اللجوء لسوق الانتقالات في يناير كانون الثاني.

وأضاف ”بالطبع عندما يغادر أليكسيس سانشيز ولوكاكو فانت لا تحتاج إلى أن نكون عالم فضاء لتعرف اننا بصدد البحث عن مهاجم في فترة الانتقالات المقبلة“.

وتابع ”كان الوقت المناسب لرحيل لوكاكو وهو يعلم ذلك. لم يكن يرغب في الاستمرار. لماذا نبقي على لاعبين لا يرغبون في الاستمرار؟.

”نبحث عن لاعبين يجيدون صناعة الأهداف والتسجيل لكن يتعين أن تكون أي صفقة محتملة مناسبة للفريق“.