نجم الأهلي يدخل حسابات فايلر للعودة إلى التشكيل

دخل محمد محمود، صانع ألعاب ولاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسابات السويسري، رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، من أجل المشاركة في تشكيل الأهلي الفترة المقبلة.

وعاد محمد محمود للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية منذ أيام ونجح في الحصول على إشادة فايلر، وطلب الأخير من اللاعب مواصلة الاجتهاد في التدريبات من أجل العودة للمشاركة بشكل أساسي.

وكان محمد محمود قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال أول مشاركة له مع النادي الأهلي بعد التعاقد الموسم الماضي.

ويطستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، يوم الأربعاء المقبل، على استاد الجيش بالسلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.