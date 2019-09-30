حارس الأهلي محمد الشناوي يكشف موقفه من المشاركة أمام الإنتاج

أكد محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزيته لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على استاد الجيش بالسلام في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال الشناوي في تصريحات خاصة إنه تعافى تماما من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل قبل انطلاق مواجهة كانو سبورت، موضحا أنه خاض تدريبات تأهيلية في مران أمس وسيشارك طبيعي في مران اليوم الإثنين.

وفاز الأهلي على كانو سبورت، أمس الأول السبت، بأربعة أهداف نظيفة، ونجحةفي التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشرح الشناوي في تصريحاته الخاصة أسباب إصابته قبل لقاء كانو سبورت موضحا أنه قام بتسديد الأرض بدلا من الكرة مما تسبب له في إلتواء بالكاحل ولكنه تعافى منه نهائيا وبات جاهزا للمشاركة أمام الفريق العسكري بعد غدا الأربعاء.