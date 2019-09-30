مدرب يوفنتوس: الفرق الإنجليزية الأقرب للفوز بدوري أبطال أوروبا

ظهر ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة التي ستجمعه غداً مع باير ليفركوزن الألماني ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ساري : "لدينا مساحة للتحسن، هدفنا أن نذهب إلى أبعد نقطة في دوري الأبطال، ومباراة الغد لن تكون سهلة، حيث سنواجه خصمًا صعبًا، باير ليفركوزن من أكثر الفرق من حيث الاستحواذ

على الكرة في الدوري الألماني، فريق قوي على المستوى البدني والتحرك بالكرة."

وأضاف : " أتوقع أن تخرج مباراة الغد بنتيجة جيدة، لكنها ستكون مباراة صعبة حيث أنها الأولى لنا على ملعبنا بدوري الأبطال."

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وقال ساري أيضاً : " "أرى مستوى رائع في التدريبات، الأمور أصبحت أفضل في المباريات الأخيرة، علينا

أن نواصل التحسن من أجل الوصول إلى النسبة المطلوبة، الحالة البدنية للفريق تتطور لكنها متصلة بالحالة الذهنية، لا أعلم إذا كنت سأمنح أحد راحة، الأمر سيتوقف على المران."

وعن المرشحين للتتويج باللقب، قال : " دوري الأبطال بطولة كبيرة ونحن لدينا الخبرات، أعتقد أن الفرق الإنجليزية صاحبة أوفر الحظوظ للفوز."

وعن مشاركة رونالدو وهيجوايين وديبالاً معاً قال : " إنها فكرة مشوقة لكن نحن لسنا جاهزون في الوقت الحالي لهذا، في الوقت الحالي ممكن تطبيق الأمر في أجزاء من المباراة."