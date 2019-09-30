وزير الرياضة يضع حجر أساس افتتاح مقر اتحاد اليد الجديد بمدينة 6 أكتوبر

يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المؤتمر الصحفى الخاص بوضع حجر الاساس لافتتاح مقر الاتحاد المصرى لكرة اليد وإحدى الصالات المغطاة التى ستستضيف فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.

وذلك يوم الخميس الموافق 3 اكتوبر فى تمام الساعة 12 ظهرا بصالة 6 اكتوبر فى ميدان فودافون أمام النساجون الشرقيون علي طريق المحور المركزى بمدينة 6 أكتوبر.

ثم التحرك للإعلان والتوقيع لاستضافة مصر فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد بفندق مينا هاوس الساعة 2 ظهرا.

علما بأنه سيتم توفير اتوبيس لنقل الصحفيين من امام الوزارة على ان يكون التجمع امام الوزارة الساعة 9.30 صباحا ويتم التحرك الساعة 10 صباحا.

لذا يرجي من سيادتكم التفضل بالتوجيه نحو التغطية الإعلامية للحدث شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا. فى تمام الساعة 12 ظهرا بصالة 6 اكتوبر فى ميدان فودافون أمام النساجون الشرقيون علي طريق المحور المركزى بمدينة 6 أكتوبر.ثم التحرك للإعلان والتوقيع لاستضافة مصر فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد بفندق مينا هاوس الساعة 2 ظهرا.علما بأنه سيتم توفير اتوبيس لنقل الصحفيين من امام الوزارة على ان يكون التجمع امام الوزارة الساعة 9.30 صباحا ويتم التحرك الساعة 10 صباحا.لذا يرجي من سيادتكم التفضل بالتوجيه نحو التغطية الإعلامية للحدث شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا.

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